80 Kişi Su İçin Zehirlendi

BOLU’DA HASTANELER DOLDU

Bolu’da, içme suyu hattını paylaşan Örencik, Okçular, Ilıcakınık ve Çamyayla köylerinde içme suyunu dağıtan depoda temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çalışmanın hemen ardından şebeke suyu kullanan pek çok kişi rahatsızlık hissetmeye başladı.

80 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bir haftalık süreçte, ishal, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvuran 80 kişi tedavi altına alındı. Gelen bilgilelere göre, hastaneye başvuran tüm vatandaşlar taburcu edilmiş.

SUYUN DIŞARIDAN TEMİN EDİLMESİ TARİF EDİLDİ

Köy muhtarları ve camiler aracılığıyla yapılan açıklamalarda vatandaşlara, “2-3 gün süreyle musluk suyu tüketmeyin, dışarıdan su temin edin.” uyarısı yapıldı. Köylülerden Arif Özdemir, “Haberimiz var ama ne şekilde olduğunu bilemiyorum. Depodan mıdır, başka bir şeyden midir bilemiyorum. Muhtarlar uyarı yapmış. 2-3 gün su içmeyin, dışarıdan alın demişler. Çalışmalar sürüyor.” şeklinde konuştu.

İNCELEME SÜRÜYOR

Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, su deposundan numuneler alarak laboratuvar incelemesine gönderdi. Sağlık ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.