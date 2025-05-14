80 Kişi Su İle Zehirlendi

BOLU HASTANELERİ DOLUP TAŞTI

Kent merkezine bağlı Örencik, Okçular, Ilıcakınık ve Çamyayla köylerinde, içme suyu hattını kullanan depoda temizlik çalışması yapıldı. Ancak, bu çalışmanın ardından şebeke suyu kullanan birçok kişi rahatsızlandı.

80 KİŞİ SUDAN ZEHİRLENDİ

Bir haftalık süreçte, ishal, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle hastanelere başvuran 80 kişi tedavi altına alındı. Hastaneye başvuran kişilerin tamamının taburcu olduğu belirtildi.

SUYU DIŞARIDAN ALIN UYARISI

Köy muhtarları ve camiler aracılığıyla vatandaşlara “2-3 gün süreyle musluk suyu tüketmeyin, dışarıdan su temin edin” uyarısı yapıldı. Köylülerden Arif Özdemir, “Haberimiz var ama ne şekilde olduğunu bilemiyorum. Depodan mıdır, başka bir şeyden midir bilemiyorum. Muhtarlar uyarı yapmış. 2-3 gün su içmeyin, dışarıdan alın demişler. Çalışmalar sürüyor” ifadelerini kullandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, su deposundan numuneler alarak laboratuvar incelemesine gönderdi. Olayla ilgili sağlık ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.