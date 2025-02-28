80 Milyon Liralık Yedek Parça Ele Geçirildi

KAÇAK MOTOR VE YEDEK PARÇALARINA YÖNELİK OPERASYON

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla oto yedek parçası getiren kişiler üzerine çalışma başlatıyor. Teknik ve fiziki takipler sonucunda tespit edilen şüphelilerin, kaçak motor ve yedek parçaları farklı illere sevk ederek piyasaya sürdükleri öğreniliyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA BÜYÜK BİR ELE GEÇİRME

11 Şubat’ta Ankara merkezli Gaziantep ve Şırnak’ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sırasında 1340 araç motoru ve parçaları ile 2 bin 559 gümrük kaçağı araç yedek parçası ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değeri 80 milyon TL olarak belirlenirken, operasyon sonucunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından 8 şüpheli serbest bırakıldı.

ADLİ SÜREÇ VE SERBEST BIRAKILAN ŞÜPHELİLER

Şüphelilerin sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 7 şüpheli, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılıyor. Bu süreç, kaçakçılıkla mücadelenin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.