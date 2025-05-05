80 Yaşındaki Çiftçi Traktör Altında Kaldı

TRAJİK KAZA YERİ

Çanakkale’nin Yenice ilçesindeki Çal köyünde yaşayan 80 yaşındaki Emin Karagöz, sabah saatlerinde traktörüyle tarlasında çalışmaya gitmiş. Traktörün direksiyon hakimiyetini kaybeden Karagöz, traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kalmış. Kendisine ulaşamayan yakınları, meraklanarak tarlaya gittiğinde yaşlı adamı devrilmiş traktörün altında hareketsiz halde bulmuş.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Hemen sağlık ekiplerine haber verilmiş. Olay yerine ulaşan ekipler, Emin Karagöz’ün yaşamını yitirdiğini tespit etmiş. Yapılan incelemeler sonrasında Karagöz’ün cenazesi Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırılmış. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatmış.