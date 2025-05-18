80 Yıllık Mücevher Sorunu Çözüldü

İTALYA’DA KRALİYET MÜCEVHERLERİ DAVASINDA KARAR

İtalya’da bir mahkeme, ülkenin son hükümdarı II. Umberto’nun çocukları tarafından kraliyet mücevherlerini geri almak için açılan davada kararını verdi. Yargıç, mücevherlerin ulusal hazinelerin devletin malı olarak kalmasına hükmederek talebi reddetti.

MUHAFAZA EDİLEN MÜCEVHERLERİN DEĞERİ

II. Umberto’nun torunları, yaklaşık 78 yıldır İtalya Merkez Bankası’nda bir kasada saklanan mücevherleri geri almak amacıyla İtalyan hükümetine dava açmış durumda. Dava, torunların mücevherler konusunda bankayla bir anlaşmaya varamaması sonucu başlatıldı. Mücevherler, monarşinin 85 yıllık varlığı boyunca çeşitli prenses ve kraliçelerin kullandığı broş, kolye ve taçlardan oluşuyor. Bu mücevherlerde toplamda 6 binden fazla elmas ve 2 bin inci bulunuyor ve değeri 300 milyon euroyu buluyor.

MAHKEMEDE AÇIKLANAN GEREKÇELER

Roma Hukuk Mahkemesi, ailenin mülkiyet hakkı talebini “açıkça asılsız” olarak nitelendirerek reddetti. İtalya Bankası avukatı Olina Capolino, çıkan kararı memnuniyetle karşıladı. “Bir vatandaş olarak, devletin yakında bu tarihi mücevherleri bir müzede sergilemesini umuyorum” şeklinde bir açıklama yaptı. İtalya Bankası, mücevherleri 5 Haziran 1946’da, İtalyan halkının monarşiyi kaldırma yönünde oy vermesinden yalnızca üç gün önce teslim aldı. O dönemde sadece 34 gün hüküm süren II. Umberto, erkek mirasçılarıyla birlikte sürgüne gönderilmişti.

ŞİFRELİ NOTUN ANLAMINA DAİR İDDİALAR

Hanedan, mücevherlerin, devletin el koymadığı tek varlıkları olduğuna inanıyor. Kralın torunları, mücevherlerin yanında “sahipleri adına güvende tutulacağını” belirten bir şifreli notun bulunduğunu ifade ediyor. Varisler, bu notun mücevherlerin devlete değil kendilerine ait olduğunu kanıtladığını ileri sürüyor.