81 İlde Acil Müdahale Ekibi Kurulacak

AÇIKLAMA: YENİ HİZMETLERİN KAPASİTESİ ARTACAK

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı duyuruda, birçok acil halk sağlığı durumuna yanıt vermek için yeni bir uygulama başlatıldığı açıklandı. “Afet, yangın, sel, deprem, salgın hastalıklar başta olmak üzere ani gelişen halk sağlığı durumlarında birinci basamak sağlık hizmet sunumunun kapasitesini, erişilebilirliğini, etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilimizde Halk Sağlığı Acil Müdahale ekipleri kurulacaktır.” denildi.

Ekiplerin Yetenekleri VE GÖREVLERİ

Açıklamada, bu arada oluşturulacak ekiplerin geniş bir profesyonel yelpazeye sahip olacağı belirtildi. Bu ekipler; halk sağlığı uzmanı, epidemiyolog, saha epidemiyoloğu, uzman hekim, hekim, ebe, hemşire, sağlık memuru, çevre sağlığı teknisyeni, psikolog, sosyal çalışmacı ve bilgi işlem personelinden oluşacak. Ayrıca ekiplerin “acil halk sağlığı durumlarında yurt içinde ve yurt dışında, bakanlığımız tarafından sunulan halk sağlığı hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve olası halk sağlığı tehditlerine yönelik önlemlerin alınmasında görev yapması amaçlanmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.