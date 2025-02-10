81 İlde Yeni Acil Müdahale Ekipleri Kurulacak

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde afet, yangın, sel, deprem ve salgın hastalıklar gibi acil durumlara yanıt verebilmek için ‘Halk Sağlığı Acil Müdahale’ ekipleri oluşturmayı planlıyor. Bu ekipler, sağlık hizmet sunumunun kapasitesini ve etkinliğini artırmak amacıyla kurulacak. Ekiplerde, halk sağlığı uzmanları, epidemiyologlar, hekimler, ebeler, hemşireler, sağlık memurları, çevre sağlığı teknisyenleri ve psikologlar gibi çeşitli sağlık profesyonelleri yer alacak. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 81 il valiliğine ve il sağlık müdürlüklerine bu ekiplerin kurulmasına yönelik yazı gönderdi.

RİSKLİ COĞRAFYADA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Yazıda, Türkiye’nin doğal afetler ve bulaşıcı hastalıklar açısından riskli bir coğrafyada bulunduğu vurgulandı. Afet sonrasında sağlık alanında elde edilen tecrübelerin değerlendirilmesi ve bu doğrultuda Bakanlığın gelecekteki afet ve acil durumlara hazırlık kapasitesinin artırılması için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi. Sağlık Bakanlığı Stratejik Planı (2024-2028) çerçevesinde, deprem, küresel salgın ve diğer afet durumlarında birinci basamak sağlık hizmetlerinin kapasitesini, erişilebilirliğini, etkinliğini ve kalitesini artıracak adımlar atılacak.

UMKE EĞİTİMİ VE GÖREV DAĞILIMI

Kurulacak ‘Halk Sağlığı Acil Müdahale’ ekipleri, acil durumlarda kendi illerinde ya da gerektiğinde Türkiye sınırları dışında, Bakanlık tarafından sağlanan halk sağlığı hizmetlerinin sürekliliğini sağlamada görev yapacak. Ekiplerde yer alan personelin, halk sağlığı aciliyeti olmayan durumlarda mevcut görevlerine devam etmesi planlanıyor. Ekiplerde, ayrıca sosyal çalışmacılar, bilgi işlem personeli ve şoförler de bulunacak. Görevlendirilenlerin, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) eğitimi almamış olanlarının bu eğitimleri alması da ön görülüyor. Böylece, her ilde en az bir ekip olacak şekilde Halk Sağlığı Acil Müdahale ekipleri oluşturulacak ve illerin yapısı ile afet riskleri göz önünde bulundurulacak.