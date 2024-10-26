“9 Adayın Yarıştığı Çocuk Seçimi”

OKUL BAŞKANLIĞI SEÇİMİ HEYECANI

Van’ın Özalp ilçesindeki 3 Nisan İlkokulunda yapılan okul başkanlığı seçimi, heyecan dolu bir atmosferde geçti. 501 öğrenci arasından 9 adayın yarıştığı seçimde öğrenciler, hazırladıkları pankartlarla bir haftalık yoğun bir propaganda süreci geçirdi. Sandıkların kurulduğu ve oy kabinlerinde oyların kullanıldığı bu anlamlı seçimde, genel seçimlerdeki tüm kurallar titizlikle uygulandı.

SONUÇLAR AÇIKLANDI

Seçimde gizli oy kullanılması ve açık sayım yapılması, organizasyonun demokrasi kuralları çerçevesinde gerçekleştirildiğini gösteriyor. 83 oy alarak başkanlık koltuğuna oturan Mete Han Kurt, çok az farkla 82 oy alan Elif Özler tarafından başkan yardımcısı olarak desteklendi. Okul Müdürü Yusuf Açar, bu süreçte demokrasi bilincini çocuklara aşılamanın önemine vurgu yaptı. “Demokratik bir seçim gerçekleştirmek istedik. Okulumuzda çocukların kıran kırana mücadele ettiği bir seçim oldu. 9 adayımızın çeşitli vaatleri oldu. Gizli oy kullanıldı, açık sayım yapıldı. Demokratik kurallara uygun, ülkemizdeki yasalara uygun bir şekilde seçimimizi gerçekleştirdik, hayırlı olsun.” diyerek bu etkinliğin amaçlarını dile getirdi.

ÇOCUKLARIN DEMOKRATİK BİLİNCİ GELİŞİYOR

Açar, bu tür etkinliklerin öğrencilerin sorumluluk ve haklarını öğrenmelerine yardımcı olduğunu belirtti. “Sorumluluğunu, haklarını bilen, kendi sorunlarına çözüm üreten bireyler yetiştirmek adına böyle bir etkinlik düzenledik” şeklinde konuştu. Bu çalışma, çocukların demokrasi anlayışını geliştirirken, sosyal hayatta aktif bireyler olmalarına katkı sağlıyor.