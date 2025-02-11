9 İlde Bahis Operasyonu: 24 Gözaltı

İNTERNET ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden bahis oynatarak örgütlü dolandırıcılık yapan kişilere karşı bir operasyon başlattı.

OPERASYONUN DETAYLARI VE YAKALANANLAR

Eskişehir merkezli olarak 9 ilde gerçekleştirilen çalışmada, ekipler tarafından tespit edilen adreslere yapılan operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı. Bu operasyon sırasında düzenlenen aramalarda, çok sayıda dijital materyal, başka bireylere ait banka ve kredi kartları, kullanıma hazır sim kartlar, silah ve fişekler ele geçirildi.