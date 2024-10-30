9 Kulüp PFDK’ye Sevk Edildi

DİSİPLİN İHLALLERİ SEVKİ

TFF tarafından yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında yaşanan disiplin ihlalleri sebebiyle birçok kulübün PFDK’ye sevk edildiği belirtildi. Bu kulüpler arasında Galatasaray, Beşiktaş, Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor, Bellona Kayserispor, Göztepe, Trabzonspor, Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor bulunuyor. Beşiktaş Kulübü’nden Sezgin Gülnar’ın Galatasaray derbisi esnasında gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle de PFDK’ye sevkine karar verildiği ifade edildi.

BİREYSEL CEZALAR VE REKLAM İHLALLERİ

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak ve Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz’ın yasa dışı bahis firması reklamını statta yayınladıkları gerekçesiyle disipline gönderildiği aktarıldı. Bunun yanı sıra, Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Göztepeli futbolcu Anthony Dennis’in kural dışı hareket yüzünden disiplin cezası aldığı kaydedildi.