More
Spor

9 Kulüp PFDK’ye Sevk Edildi

9-kulup-pfdk-ye-sevk-edildi

DİSİPLİN İHLALLERİ SEVKİ

TFF tarafından yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında yaşanan disiplin ihlalleri sebebiyle birçok kulübün PFDK’ye sevk edildiği belirtildi. Bu kulüpler arasında Galatasaray, Beşiktaş, Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor, Bellona Kayserispor, Göztepe, Trabzonspor, Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor bulunuyor. Beşiktaş Kulübü’nden Sezgin Gülnar’ın Galatasaray derbisi esnasında gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle de PFDK’ye sevkine karar verildiği ifade edildi.

BİREYSEL CEZALAR VE REKLAM İHLALLERİ

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak ve Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz’ın yasa dışı bahis firması reklamını statta yayınladıkları gerekçesiyle disipline gönderildiği aktarıldı. Bunun yanı sıra, Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Göztepeli futbolcu Anthony Dennis’in kural dışı hareket yüzünden disiplin cezası aldığı kaydedildi.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Almanya’da Enflasyon Oranı Arttı

Almanya'nın yıllık enflasyonu ekimde beklenmedik şekilde yüzde 2 seviyesine yükseldi; piyasalardaki tahmin ise yüzde 1,8 olarak belirlenmişti.
Flaş

Fenerbahçe Teknik Direktörünün Stratejisi Belirlendi

Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho, Trabzonspor maçı öncesinde kampa girerek oyun stratejisini büyük ölçüde oluşturdu. Zorlu mücadeleye hazırlandığı ifade ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.