90+4’te Golle 204.219 TL Kazandı

Misli YÜKSEK ORAN SUNUYOR

Misli, fırsatlar sunmaya devam ediyor. Misli üyesi, Pazartesi günkü bültende 6 farklı ligden maçlara ait tahminlerle bir kupon oluşturdu. Bu üye, aynı zamanda kupon paylaşımı ve yorumların yapıldığı Misli Arena’da kuponunu diğer üyelerle paylaşıp, puan kazanma şansını da elde etti. Misli’ye üye olarak, “Şampiyon Oran” ile daha yüksek oranlarla maç oynama ve canlı yayınlarla maçların heyecanını daha fazla yaşama fırsatını elde edebilirsiniz. Ayrıca Misli, yeni üyelerine 150 TL kazanma şansı sunuyor.

SON DAKİKA GOLÜ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Misli üyesi, Cagliari – Lazio, Gaziantep – Galatasaray, Girona – Las Palmas, Chelsea – West Ham, Moreirense – Braga ve Rio Ave – Porto maçlarına çeşitli tahminlerde bulundu. Özellikle “Handikaplı Maç Sonucu X” tahminiyle dikkat çeken üye, Moreirense – Braga maçının 90+4’te gelen golü ile büyük bir sevinç yaşadı. Karşılaşmada Moreirense, 4. dakikada Guilherme Schettine aracılığıyla öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Braga’nın ataklarıyla yoğunlaşan oyun, Joao Moutinho’nun 66. dakikada kafa golüyle eşitlendi. Maçın kıran kırana geçen döneminde ise 90+4’te Ricardo Horta’nın ceza sahası yayından attığı gol, Braga’ya galibiyeti getirdi ve Misli üyesinin tahmini de doğru çıkmış oldu.

MUHTEŞEM KAZANÇ VE ORAN

Misli üyesi, diğer 5 maça yaptığı tahminlerle de başarı sağladı ve toplamda 297.58’lik bir oran yakalayarak 1000 TL yatırdığı kupon ile 204.219 TL kazandı. Bu kupon, Misli Arena’da günün “En İyi 20” kuponu arasına girdi. Siz de yalnızca Misli’ye üye olarak, Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir ve “Krallar” arasındaki yerinizi alarak Arena Puanları kazanabilirsiniz. Ek olarak, Misli’nin “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar sırasında diğer üyelerle değerlendirmeler yapma şansını elde edebilirsiniz. İşte Misli üyesinin kazandığı ve kazandırdığı o kupon…