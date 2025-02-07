90’lar Futbol Smart’ta Ece Gürsel Konuştu

90’LAR FUTBOL SMART PROGRAMINDA ECE GÜRSEL

D-Smart’ın futbol ile 90’lar müziklerini birleştiren popüler programı 90’lar Futbol Smart’ta Berke Kosova ve Semih Sezerli, manken ve şarkıcı Ece Gürsel’i konuk etti. Gürsel, programda katıldığı sohbet sırasında, müzik kariyeri ve sahne performansıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

ALTERNATİF MÜZİK YOLUNU SEÇTİ

Gürsel, yaptığı konuşmada, “Bütün video kliplerimde bana seksapaliteni göster dediler, pop şarkılar yapıp hızlı yükselebileceğimi söylediler. Ama ben kendi alternatif müziğimi yapacağımı söyledim. Şu anda da kendi alternatif müziğimi yapıyorum. Ben görselliğimle değil sanatımla ön plana çıkmaya çalıştım ve piyasaya öyle girdim. Öbür türlüsü benim için çok kolaydı” diyerek müzik kariyerindeki hedeflerini belirtti.

HEP KENDİMİ DENEMEYİ SEVEN BİRİYDİM

Gürsel, geçmişteki motivasyonunu da paylaşarak, “Hep kendimi denemeyi ve yarışmayı seven bir insandım” ifadeleriyle, müzik yolculuğundaki kararlılığını vurguladı. Şarkıcı, hayallerini gerçekleştirmek için her zaman cesaretle ilerlediğini belirtti.