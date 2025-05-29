A. A. Avrupa Şampiyonu Oldu!

ALMANYA’DA ALTIN MADALYA

Almanya’nın Leipzig kentinde gerçekleşen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda milli sporcu Adem Asil, bireysel genel tasnifte altın madalya kazanıyor. Şampiyonanın 4. gün akşam seansında erkekler bireysel genel tasnif finali yapılıyor. Adem Asil, yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfikste serilerini göstererek 82.398 puan elde ediyor ve altın madalyanın sahibi oluyor. Adem Asil, daha önce 2023’te Antalya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda da bireysel genel tasnifte altın madalya kazanmıştı.

BAKAN BAK’TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya’da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda bireysel genel tasnifte altın madalya kazanmasıyla ilgili Adem Asil için bir tebrik mesajı yayımlıyor. Bakan Bak, mesajında “Almanya’nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda bireysel genel tasnifte altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Adem Asil’i yürekten tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği başarıda emeği olanlara teşekkür ediyor, Adem Asil’in başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerine yer veriyor.