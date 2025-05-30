A. A. Avrupa Şampiyonu Oldu!

ADAM ASİL’DEN ALTIN MADALYA

Almanya’da gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda milli sporcu Adem Asil, bireysel genel tasnifte altın madalya kazanıyor. Leipzig’deki fuar alanında düzenlenen şampiyonanın 4. gün akşam seansında yapılan erkekler bireysel genel tasnif finalinde yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfikste serilerini sunan Adem Asil, 82.398 puan elde ederek altın madalyanın sahibi oluyor. Adem Asil, 2023 yılında Antalya’da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası’nda da bireysel genel tasnifte altın madalya kazanmıştı.

BAKAN BAK’TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya’da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda bireysel genel tasnifte altın madalya kazanan milli sporcu Adem Asil için bir tebrik mesajı yayımlıyor. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer veriyor: “Almanya’nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda bireysel genel tasnifte altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Adem Asil’i yürekten tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği başarıda emeği olanlara teşekkür ediyor, Adem Asil’in başarılarının devamını diliyorum.”