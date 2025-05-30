A. A. Avrupa Şampiyonu Oldu!

ADAM ASİL, ALTIN MADALYANIN SAHİBİ OLDU

Almanya’da gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda, milli sporcu Adem Asil bireysel genel tasnifte altın madalya kazanıyor. Leipzig kentindeki fuar alanında düzenlenen şampiyonanın 4. gününde erkekler bireysel genel tasnif finali yapıldı. Adem Asil, yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfiksteki serilerini sunarak 82.398 puan elde ediyor ve altın madalyanın sahibi olabiliyor. Daha önce 2023 yılında Antalya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda da bireysel genel tasnifte altın madalya kazanmıştı.

BAKAN BAK’TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adem Asil’e yönelik bir tebrik mesajı yayımlıyor. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer veriyor; “Almanya’nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda bireysel genel tasnifte altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Adem Asil’i yürekten tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği başarıda emeği olanlara teşekkür ediyor, Adem Asil’in başarılarının devamını diliyorum.”