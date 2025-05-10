A Güler Hakkında Açıklama: “Rodrygo Ve A Güler İlk Tercihler”

EL CLASICO ÖNCESİ ANCELLOTTI’DEN AÇIKLAMA

LaLiga’da sezonun kritik karşılaşmalarından birisi olan El Clasico, yarın (11 Mayıs 2025) TSİ 17:15’te Estadi Olímpic Lluís Companys’ta yapılacak. Real Madrid, lider Barcelona’nın 4 puan gerisinde bulunarak şampiyonluk yarışını sürdürmek adına kesinlikle galibiyet hedefliyor. Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler’in ilk 11’de yer alıp almayacağı ile ilgili soruları cevapladı. Ancelotti, “Rodrygo takıma döndü ve Arda gibi ilk tercihlerimizden” diyerek Arda’nın El Clasico’daki olası rolü hakkında merak uyandırdı.

ARDA GÜLER VE RODRYGO YORUMU

İspanyol basınında bu hafta boyunca Arda Güler’in El Clasico’da ilk 11’de sahaya çıkabileceğine dair birçok haber yer aldı. Özellikle Güler’in Celta Vigo maçındaki sergilediği performans (gol ve asist) bu iddiaları daha da güçlendirmişti. Ancelotti’nin bir gazetecinin “Arda Güler mi, yoksa Rodrygo mu oynayacak?” sorusuna verdiği cevap dikkat çekti: “Rodrygo takıma döndü ve idmanlarda iyi çalışıyor. O da Arda Güler gibi ilk tercihlerimizden. İlk 11 için çok fazla seçeneğimiz yok zaten. Duran toplarda ise Arda Güler ve Modric gibi iki mükemmel oyuncuya sahibiz.” Bu yanıt, Arda Güler’in ilk 11 için ciddi bir aday olduğuna işaret ederken, Rodrygo’nun da iyileşmesiyle birlikte rekabetin artacağı sinyalini verdi.

ARDA GÜLER’İN PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid’de sınırlı süre alsa da etkileyici bir performans göstermeyi başardı. Celta Vigo maçında ilk 11’de görev alan 20 yaşındaki Türk yıldız, bir gol ve bir asistle göz doldurdu. 62 isabetli pas, 4 şut ve 3 gol pozisyonu yaratma istatistikleriyle sahada kendinden söz ettiren Güler, Bernabeu tribünlerinden büyük alkış aldı. Ancelotti, Celta Vigo maçı sonrası Güler ile ilgili olarak, “El Clasico’da oynayabilir. Bu, onun kalitesine sahip bir oyuncu için doğal bir ilerleme” demişti.