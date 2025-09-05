A Haftası, 3’te 3 Başarı

MİLLİ TAKIMLARDAN BÜYÜK BAŞARILAR

Türk sporunda bu hafta, iki günde üç branşta mücadele eden Milli Takımlar, büyük bir zafer elde etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı, çarşamba akşamı EuroBasket 2025 A Grubu’nun son maçında Sırbistan’ı 95-90’lık skorla mağlup ederek, kritik bir başarıya imza attı ve grup aşamasını namağlup lider tamamladı.

BASKETBOLDA İLK ZAFER SIRBİSTAN’A KARŞI

Bu maçta Alperen Şengün, 28 sayı ve 13 ribaund ile öne çıkarken, Shane Larkin ve Cedi Osman da galibiyete katkı sağladı. Ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD’yi 3-1 yenerek tarihe geçti. Filenin Sultanları, bu zaferle birlikte tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısını gösterdi. Yıldız oyuncu Ebrar Karakurt, maçta 23 sayıyla ön plana çıktı ve milliler yarı finalde Japonya ile mücadele edecek.

Son olarak, A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 yenerek elemelere galibiyetle başladı. Maçta Kerem Aktürkoğlu iki gol atarken, diğer golü Mert Müldür kaydetti. Bu sonuçlar, Türk sporunun uluslararası arenada doğru yolda ilerlediğini gösteriyor.