A Millî Takım’da Değişiklik Yapıldı!

DAHA ÖNCE BELİRLENEN KADRODA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

A Millî Takım, ABD ve Meksika ile gerçekleştireceği özel maçlar için Boston’a seyahat etmeye hazırlanıyor. Ancak, aday kadroda zorunlu değişiklikler yapıldı. Paris Saint-Germain ile Inter arasında yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan Hakan Çalhanoğlu, Almanya’da yapılan muayene ve tetkiklerin ardından, A Millî Takım teknik heyeti tarafından özel maçlar sırasında tam olarak sağlığına kavuşamayacağı tespit edildi. Bu nedenle, oyuncunun aday kadrodan çıkarılması uygun bulundu.

İKİ OYUNCUNUN DA KADRODAN ÇIKARILDIĞI BELİRTİLDİ

A Millî Takım sağlık heyeti, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu’nun kampta yaptığı muayene ve tetkiklerin ardından her iki oyuncunun da mevcut sakatlıklarının özel maç döneminde tamamen iyileşmeyeceğini belirledi. Bu nedenle, bu iki futbolcunun da aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi. Ayrıca, Galatasaray’dan Ahmed Kutucu, ABD’ye gidecek olan aday kadroya dâhil edildi.