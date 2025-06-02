A Millî Takım Kadrosunda Değişiklikler Yapıldı!

ABD MAÇLARI İÇİN KADRODA DEĞİŞİKLİKLER

A Millî Takım, oynayacağı özel maçlar için bu akşam Boston’a doğru yola çıkıyor. Ancak, aday kadroda zorunlu değişiklikler yapıldı. Paris Saint-Germain ile Inter arasında gerçekleşen UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlık yaşayan Hakan Çalhanoğlu’nun Almanya’daki muayene sonuçları, futbolcunun özel maçlar esnasında tamamen iyileşmeyeceğini gösterdi. Bu nedenle Hakan, aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

SAĞLIK DURUMLARI NEDENİYLE İKİ FUTBOLCU DA KADRODAN ÇIKARILDI

A Millî Takım sağlık heyeti, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu’nun kampta yaptığı muayenelerin ardından mevcut sakatlıklarının özel maçlar sırasında tam olarak iyileşmeyeceğini belirledi. İki futbolcunun da aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi. Bu gelişmelerle birlikte, Galatasaray’dan Ahmed Kutucu da ABD’ye gidecek aday kadroya dahil edildi.