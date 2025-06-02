A Millî Takımda Kadro Değişikliği Yapıldı!

ABD MAÇLARI İÇİN KADRODA DEĞİŞİKLİKLER

A Millî Takımımız, ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçlar için akşam saatlerinde Boston’a seyahat edecek. Aday kadroda zorunlu değişiklikler oldu. Paris Saint-Germain ile Inter arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanarak oyundan çıkan Hakan Çalhanoğlu’nun Almanya’daki muayene ve tetkik sonuçları incelendi. A Millî Takım teknik heyeti, futbolcunun özel maçlar sırasında tamamen sağlığına kavuşamayacağını belirledi ve bu yüzden Hakan’ın aday kadrodan çıkarılmasına uygun görüldü.

SACATLIKLAR VE YENİ EKLEMELER

Bunun yanı sıra, A Millî Takım sağlık heyeti, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu’na kampta yaptığı muayene ve tetkiklerin ardından iki oyuncunun da sakatlıklarının özel maçlar dönemi içerisinde tamamen iyileşmeyeceğini tespit etti. Bu nedenle, bu millî futbolcuların da aday kadrodan çıkartılmasına karar verildi. Ek olarak, Galatasaray’dan Ahmed Kutucu, ABD’ye gidecek yeni aday kadroya dahil edildi.