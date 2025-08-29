A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI, ÇEKYA’YI YENDİ

EUROBASKET 2025’TE HEYECAN DEVAM EDİYOR

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’ndaki heyecan sürüyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu ikinci maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Arena Riga’da gerçekleştirilen bu önemli mücadelede ay-yıldızlılar, 92-78’lik skorla galip geldi.

MİLLİLER İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde Çekya, etkili bir performans sergileyerek öne geçti. A Milli Takım, Alperen Şengün ve Ercan Osmani ile pota altını etkin bir şekilde kullanırken, dış atışlarla 6 isabet bulan Çekya, bir ara 8 sayılık fark yakalayarak ilk çeyreği 27-21 önde tamamladı. Ancak, ikinci periyoda daha iyi başlayan ay-yıldızlılar, rakiplerinin başlangıç sayısına rağmen 14-0’lık bir seri yakalayarak 16. dakika itibarıyla 35-28’lik avantajı elde etti. Bu üstünlüklerini koruyan Türkiye, devreye 45-37 önde girdi.

KAZANAN HER ZAMAN AY-YILDIZLAR

Üçüncü çeyreğin başında dış atışlarla sayılar bulmaya çalışan Çekya, millilerin Cedi Osman’ın skorer oyunuyla karşılık vermesiyle sıkıntı yaşadı ve Türkiye farkı 72-62 ile son çeyreğe taşıdı. Dördüncü periyotta Alperen Şengün’ün etkili performansıyla farkı 18 sayıya kadar çıkaran Türkiye, mücadeleyi 92-78 kazanmayı başardı.

A Milli Takımın galibiyetine Alperen Şengün, Cedi Osman ve Ercan Osmani toplam 60 sayıyla büyük katkı sağladı. Alperen Şengün, bu zorlu mücadelede 23 sayı, 12 ribaunt ve 9 asistle dikkat çekti.

GELECEK MAÇ PORTEKİZ İLE

A Milli Takım, A Grubu’ndaki üçüncü karşılaşmasını yarın saat 21.15’te Portekiz ile oynayacak. Müsabaka Arena Riga’da gerçekleştirilecek. Hakemler ise Antonio Conde (İspanya), Lorenzo Baldini (İtalya) ve Josip Jurcevic (Hırvatistan) olacak. Türkiye’nin kadrosunda Larkin 5, Kenan Sipahi 6, Cedi Osman 21, Ercan Osmani 16, Alperen Şengün 23, Şehmus Hazer 4, Adem Bona 6, Furkan Korkmaz 7, Ömer Faruk Yurtseven 2, Erkan Yılmaz, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı 2 isimleri bulunuyor. Çekya’nın kadrosunda ise Sehnal 9, Kyzlink 9, Krejci 3, Zidek 9, Kriz 4, Hruban 7, Peterka 23, Bohacik 8, Krivanek 4, Balint, Svoboda 2 yer alıyor.

1. Periyot: 21-27, Devre: 45-37, 3. Periyot: 72-62, 5 faulle çıkan oyuncu: 35.59 Krejci (Çekya).