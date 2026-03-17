A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası’na Katılmayı Garantiledi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanan mücadeleler sonucunda, Japonya’nın Arjantin’i mağlup etmesiyle birlikte finallere katılma hakkını elde etti. İstanbul’da gerçekleştirilen C Grubu’nda, beşinci ve son karşılaşmalar başladı.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde günü açan müsabakada Japonya, Arjantin’i 83-39’luk skorla yenerek, grup aşamasında önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla, Türkiye’nin grupta iki galibiyetle ilk dörtte yer alması da kesinleşti.

Ay-yıldızlı ekip, 4-13 Eylül’de Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılacak 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanmış oldu. Milli takım, gruptaki son maçında saat 20.30’da Macaristan ile karşılaşacak.

Fatih Altaylı’nın Ameliyatı Başarılı Geçti

Gazeteci Fatih Altaylı, sabah saatlerinde iki beyin tümöründen başarılı bir operasyonla tedavi edildi. Doktorları, Altaylı'nın tedavi sonrası sorun yaşamadan taburcu edildiğini açıkladı.
Mahkemeden Mert Hakan Yandaş Ve Ersen Dikmen Kararları

İstanbul'da Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan davada, sanıklar Mert Hakan Yandaş ve Ersen Dikmen'in tahliye talepleri hakkında mahkeme kararı alındı.
Altın Piyasasında Fiyat Dalgalanmaları ve İşlem Hacmi

Borsa İstanbul'da kıymetli madenler piyasasında standart altının kilogram fiyatı, günü 7 milyon 220 bin liradan kapatarak yükseliş gösterdi.
Premier Lig Ekipleri Barış Alper Yılmaz’ı İzleyecek

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Anfield Road'da karşılaşacak. Maç öncesi İngiliz basınında dikkat çeken bir iddia yayımlandı.
Ramazan Bayramında Ek Sefer İzinleri Duyuruldu

Ramazan Bayramı öncesinde, artan yolcu talebine cevap vermek amacıyla şehirler arası otobüs taşımacılığına ek sefer düzenlemeleri getirildi. Ulaştırma Bakanı detayları paylaştı.

