A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası’na Katılmayı Garantiledi

A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI FİNALLERE KATILMAYI GARANTİLEDİ

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanan mücadeleler sonucunda, Japonya’nın Arjantin’i mağlup etmesiyle birlikte finallere katılma hakkını elde etti. İstanbul’da gerçekleştirilen C Grubu’nda, beşinci ve son karşılaşmalar başladı.

JAPONYA, ARJANTİN’İ FARKLI GEÇTİ

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde günü açan müsabakada Japonya, Arjantin’i 83-39’luk skorla yenerek, grup aşamasında önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla, Türkiye’nin grupta iki galibiyetle ilk dörtte yer alması da kesinleşti.

AY-YILDIZLILAR BERLİN YOLCUSU

Ay-yıldızlı ekip, 4-13 Eylül’de Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılacak 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanmış oldu. Milli takım, gruptaki son maçında saat 20.30’da Macaristan ile karşılaşacak.