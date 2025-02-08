A Milli Kadınlar 446. Maçına Çıkıyor

AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİNE HAZIRLIK

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu kapsamında 9 Şubat Pazar günü Romanya ile karşılaşacak. Bu, takımın tarihindeki 446. resmi maçı olacak. Olimpiyat oyunları, dünya ve Avrupa şampiyonalarında yer alan A Milli Kadın Basketbol Takımı, daha önceki 445 müsabakada 262 galibiyet ve 183 yenilgi elde ediyor.

MAÇ DETAYLARI

Karşılaşma, Romanya’nın Ploieşti kentindeki Olimpia Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek ve Türkiye saatine göre 19.00’da başlayacak. Takım, bu önemli mücadeleye odaklanarak hem tarihine yeni bir sayfa eklemeyi hem de Avrupa Şampiyonası yolundaki şansını artırmayı hedefliyor.