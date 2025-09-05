A Milli Takım, 3’te 3 Yaptı

SPORUN ZAFERİ: ÜÇ GÜNLÜK BAŞARILAR

Bu hafta Türk sporunda önemli bir zafer haftası yaşandı. Milli Takımlar, sadece 2 gün içerisinde 3 farklı branşta 3 maça çıkarak, 3 kez galibiyete ulaştı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, çarşamba akşamı EuroBasket 2025 A Grubu’ndaki son maçında Sırbistan’ı 95-90 yenerek grup aşamasını namağlup lider olarak tamamladı.

BASKETBOLDA İLK ZAFER: SIRBİSTAN’A KARŞI GALİBİYET

Bu maçta Alperen Şengün 28 sayı ve 13 ribaund ile öne çıkarken, Shane Larkin ve Cedi Osman da önemli katkılarda bulundu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, dün Tayland’daki Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD’yi 3-1 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı.

FİLENİN SULTANLARI TARİH YAZDI

Filenin Sultanları, böylelikle tarihlerinde ilk kez yarı finale yükseldi. Bu başarıda Ebrar Karakurt 23 sayıyla dikkat çekti. Milliler yarı finalde Japonya ile karşılaşacak. Son galibiyet ise futboldan geldi.

DÜNYA KUPASI YOLUNDA BAŞARILI BAŞLANGIÇ

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 yenerek elemelerde 3 puanla başladılar. Kerem Aktürkoğlu, attığı iki golle maçın yıldızı olurken, diğer golü Mert Müldür kaydetti.