A Milli Takım ABD’ye Gidiyor

YOLCULUK BAŞLIYOR

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’ne yönelik hazırlıkları yarın itibarıyla ABD’ye yapacağı yolculukla başlayacak. Bugün saat 16.00’da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanan milli takım, ilk antrenmanını yarın saat 16.45’te gerçekleştirecek. Bu antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak. İstanbul’daki bu hazırlık sonrası milli takım, saat 23.00’te Türk Hava Yolları’nın uçuşuyla ABD’nin Boston kentine doğru yola çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, 6 Haziran’a kadar Boston’da antrenman yapacak ve aynı gün ABD maçı için Hartford’a geçiş yapacak.

İKİ ÖZEL MAÇ

Milli takım, Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesindeki ilk özel maçını 7 Haziran Cumartesi günü ABD ile oynayacak. Karşılaşma, Connecticut eyaletinin East Hartford kentindeki Pratt&Whitney Stadı’nda TSİ 22.40’ta başlayacak. Ardından, ABD kampındaki ikinci özel maç 11 Haziran Çarşamba günü Kuzey Carolina eyaletinde, Chapel Hill kentindeki Kenan Stadı’nda 2026 Dünya Kupası’nın bir diğer ev sahibi Meksika ile gerçekleştirilecek. Bu maçın başlama saati TSİ 04.00 olarak belirlendi.

TEKNİK DİREKTÖRÜN SEÇİMİ

Teknik direktör Vincenzo Montella’nın belirlediği 29 kişilik aday kadroda yer alan futbolcular ise şu şekilde sıralanıyor: Kaleciler Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer ve Uğurcan Çakır; defans oyuncuları Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek ve Zeki Çelik; orta saha oyuncuları Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü ve Salih Özcan; forvetler ise Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu ve Oğuz Aydın olarak belirlenmiş durumda.