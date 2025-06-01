A Milli Takım ABD’ye Yola Çıkıyor

YOLCULUK BAŞLIYOR

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için ABD’ye yapacağı yolculuğa yarın başlayacak. Milli takım, bugün saat 16.00’dan itibaren TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak ve ilk antrenmanını yarın saat 16.45’te, basına açık olacak şekilde gerçekleştirecek. İlk çalışmanın ardından, İstanbul’daki hazırlıkların tamamlanmasının ardından, saat 23.00’te Türk Hava Yolları’na ait uçakla ABD’nin Boston kentine gitme planları var. Milliler, 6 Haziran’a kadar Boston’da kalacak ve aynı gün ABD maçı için Hartford’a geçecek.

MAÇ PROGRAMI

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, 7 Haziran Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası’nın ev sahiplerinden ABD ile karşılaşacak. Karşılaşma, Connecticut eyaletinin East Hartford kentindeki Pratt&Whitney Stadı’nda yer alacak ve TSİ 22.40’ta başlayacak. Ayrıca, ay-yıldızlı ekip ABD kampındaki ikinci özel maçta, 11 Haziran Çarşamba günü Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadı’nda Meksika ile karşılaşacak. Bu maç da TSİ 04.00’te start alacak.

A DAY KADRO

Teknik direktör Vincenzo Montella’nın açıkladığı 29 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor: Kaleciler olarak Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer ve Uğurcan Çakır bulunuyor. Defans oyuncuları arasında Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek ve Zeki Çelik yer alıyor. Orta saha oyuncuları Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü ve Salih Özcan. Forvet ise Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu ve Oğuz Aydın’dan oluşuyor.