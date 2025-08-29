A Milli Takım, Çekya’yı Yendi

EUROBASKET 2025 HEYECANI

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın (EuroBasket 2025) coşkusu devam ediyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu ikinci karşılaşmasında Çekya ile karşı karşıya geldi. Riga Arena’da düzenlenen müsabakada Türkiye, 92-78’lik skorla galibiyete ulaştı.

İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADILAR

Maçın ilk periyodunun başında Çekya, etkili bir oyun sergiledi. A Milli Takım, Alperen Şengün ve Ercan Osmani ile pota altını iyi kullansa da, dış atışlarla 6 sayı bulan Çekya, periyodu 27-21 önde tamamladı. Ay-yıldızlılar, ikinci periyotta daha etkili bir başlangıç yaptı. Çekya’nın ilk sayısından sonra 14-0’lık bir seri yakalayan milli takım, 16. dakikada 35-28 ile 7 sayılık bir avantaj sağladı. Türkiye, ilk yarıyı 45-37 önde tamamladı.

KAZANAN TARAF AY-YILDIZLAR OLDU

Üçüncü periyotta, dış atışlarla eşitliği sağlamak isteyen Çekya’ya Cedi Osman’ın skorer oyunuyla karşılık veren A Milli Takım, son bölüme 72-62 önde girdi. Dördüncü periyotta Alperen Şengün’ün etkili performansıyla Türkiye, farkı 18 sayıya kadar çıkardı ve karşılaşmayı 92-78’lik skorla kazanmayı başardı.

ALPEREN, CEDİ VE ERCAN ÖNE ÇIKTI

Millilerde Alperen Şengün, Cedi Osman ve Ercan Osmani, galibiyete toplam 60 sayıyla katkı sağladı. Alperen Şengün, mücadelede 23 sayı, 12 ribaunt ve 9 asist ile etkileyici bir performans sergiledi.

PORTEKİZ RAKİP

A Milli Takım, A Grubu’ndaki üçüncü karşılaşmasını yarın saat 21.15’te Portekiz ile yapacak.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Lorenzo Baldini (İtalya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)

Türkiye: Larkin 5, Kenan Sipahi 6, Cedi Osman 21, Ercan Osmani 16, Alperen Şengün 23, Şehmus Hazer 4, Adem Bona 6, Furkan Korkmaz 7, Ömer Faruk Yurtseven 2, Erkan Yılmaz, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı 2

Çekya: Sehnal 9, Kyzlink 9, Krejci 3, Zidek 9, Kriz 4, Hruban 7, Peterka 23, Bohacik 8, Krivanek 4, Balint, Svoboda 2

1. Periyot: 21-27

Devre: 45-37

3. Periyot: 72-62

Beş faulle çıkan: 35.59 Krejci (Çekya)