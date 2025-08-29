A Milli Takım, Çekya’yı Yendi

EUROBASKET 2025 HEYECANI

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın (EuroBasket 2025) coşkusu sürüyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu’ndaki ikinci maçında Çekya ile karşılaştı. Arena Riga’da gerçekleşen karşılaşmanın sonunda ay-yıldızlılar, 92-78’lik galibiyet elde etti.

İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADILAR

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde Çekya, etkili bir performans sergiledi. A Milli Takım, Alperen Şengün ve Ercan Osmani ile pota altında etkili olurken, Çekya dış atışlarda 6 isabet buldu ve 27-21’lik skorla öne geçti. Ancak, ikinci periyotta Türkiye daha iyi bir başlangıç yaptı. İkinci çeyreğe Çekya’nın sayısıyla başlasa da, milli takım 14-0’lık bir seri yakalayarak 16. dakikada 35-28’lik avantaj sağladı. Türkiye, devre arasına 45-37 önde girdi.

KAZANAN AY-YILDIZLILAR

Üçüncü çeyrekte, dış atışlarla oyunu dengelemeye çalışan Çekya’ya, Cedi Osman’ın skorer performansıyla yanıt veren Türkiye, son periyoda 72-62 önde girdi. Dördüncü çeyrekte Alperen Şengün’ün etkili oyunu ile farkı 18 sayıya çıkaran milli takım, maçı 92-78’lik skorla kazanmayı başardı.

YILDIZLAŞAN OYUNCULAR

Millilerde Alperen Şengün, Cedi Osman ve Ercan Osmani, toplamda 60 sayılık katkı sağladı. Alperen, 23 sayı, 12 ribaunt ve 9 asist ile öne çıktı.

SONRAKİ RAKİP PORTEKİZ

A Milli Takım, A Grubu’ndaki üçüncü maçında yarın saat 21.15’te Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Arena Riga’da gerçekleştirilirken, hakemler Antonio Conde (İspanya), Lorenzo Baldini (İtalya) ve Josip Jurcevic (Hırvatistan) olacak.

Takım kadrosu: Türkiye: Larkin 5, Kenan Sipahi 6, Cedi Osman 21, Ercan Osmani 16, Alperen Şengün 23, Şehmus Hazer 4, Adem Bona 6, Furkan Korkmaz 7, Ömer Faruk Yurtseven 2, Erkan Yılmaz, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı 2. Çekya: Sehnal 9, Kyzlink 9, Krejci 3, Zidek 9, Kriz 4, Hruban 7, Peterka 23, Bohacik 8, Krivanek 4, Balint, Svoboda 2.

1. Periyot: 21-27

Devre: 45-37

3. Periyot: 72-62

Beş faulle çıkan: 35.59 Krejci (Çekya)