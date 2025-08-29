A Milli Takım’ın Kadrosu Açıklandı

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU BELİRLENDİ

A Millî Takım’ın Gürcistan ve İspanya ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu açıklandı. Takımda yer alan oyuncular, 1 Eylül Pazartesi günü saat 12.00 itibarıyla TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir araya gelecek. İlk antrenman ise aynı gün saat 18.00’de yapılacak.

KADRODAKİ OYUNCULAR

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans oyuncuları: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mer Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha oyuncuları: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet oyuncuları: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün