A Milli Takım, İspanya’yı Yendi

MAÇTA DÜŞÜK PERFORMANS

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun 2. maçında Konya’da İspanya ile karşılaştı. Konya’da oynanan müsabakada A Milli Takım, İspanya’dan tam 6 gol yiyerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

TEKNİK DİREKTÖRÜN GELECEĞİ TEHLİKEDE

Bu önemli karşılaşmada yaşanan yenilgi, A Milli Takım içinde ciddi bir krizin ortaya çıkmasına sebep oldu. İspanya karşısında alınan tarihi mağlubiyet sonrasında, faturanın teknik direktör Vincenzo Montella’ya kesileceği iddia ediliyor.