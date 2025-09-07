Gündem

A Milli Takım, İspanya’yı Yendi

a-milli-takim-ispanya-yi-yendi

MAÇTA DÜŞÜK PERFORMANS

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun 2. maçında Konya’da İspanya ile karşılaştı. Konya’da oynanan müsabakada A Milli Takım, İspanya’dan tam 6 gol yiyerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

TEKNİK DİREKTÖRÜN GELECEĞİ TEHLİKEDE

Bu önemli karşılaşmada yaşanan yenilgi, A Milli Takım içinde ciddi bir krizin ortaya çıkmasına sebep oldu. İspanya karşısında alınan tarihi mağlubiyet sonrasında, faturanın teknik direktör Vincenzo Montella’ya kesileceği iddia ediliyor.

Erzurum’da Evin Çatısı Düştü: 3 Ölü

Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir evin çatısının çökmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.
Opel Corsa Fırsatı Yılsonu Kampanyası

Opel, popüler Corsa modeli için büyük bir indirim kampanyası düzenledi. Kampanya ayrıntıları ve fiyat listesi haberimizde yer alıyor.

