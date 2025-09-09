A Milli Takım Yarı Finale Yükseldi

A MİLLİ TAKIM YARI FİNALLERDE

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın çeyrek finalinde Polonya’yla karşılaşarak 91-77’lik bir galibiyetle maçı tamamladı. Bu sonuçla birlikte milliler, yarı finale adını yazdırmış oldu. Maç sonrası oynanan Litvanya-Yunanistan karşılaşmasıyla A Milli Takım’ın yarı finaldeki rakibi de belirlenmiş oldu. Yunanistan, Litvanya’yı 87-76’lık sonuçla mağlup ederek A Milli Takım’ın yarı finaldeki rakibi oldu. İki takım, karşılaşma için 12 Eylül Cuma günü bir araya gelecek.

YARI FİNAL SEVİNCİ 24 YIL SONRA

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası’nda ikinci kez yarı finale yükselmenin heyecanını yaşıyor. Milliler, EuroBasket 2001’de ev sahipliğini yaparak ilk kez son 4 takım arasında yer almıştı. Şimdi, 24 yıl aradan sonra yeniden yarı finale çıkmayı başardı. 2001 Avrupa Şampiyonası finalinde Yugoslavya’ya 78-69 yenilerek ikinciliği elde eden milliler, bu yılki yarı finalde daha iyi bir sonuç hedefliyor.

ÜST ÜSTE GALİBİYETLERİN ANLAMI

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda üst üste 68 yıl aradan sonra 7 galibiyet elde etti. Son olarak EuroBasket 1957’de peş peşe 7 maç kazanan milli takım, 68 yıl sonra bu başarıyı tekrar yaşamış oldu. 1957 Avrupa Şampiyonası’nda ekip, 9. sırada yer almıştı. Şimdiki başarısı ise yürüttüğü etkili oyun ve takım ruhunun bir ürünü olarak dikkat çekiyor.