“A Milli Takımda Sorun Yok”

A MİLLİ TAKIM’DAN GÜRCE AĞRISI ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile E Grubu’nda savaşacak. Ay-yıldızlı ekip, bu mücadelelerde ilk olarak 4 Eylül Perşembe günü Gürcistan’a konuk olacak. Karşılaşma, Boris Paichadze Ulusal Stadı’nda yapılacak ve TSİ 19.00’da başlayacak. Bu karşılaşma öncesinde milli oyuncu Merih Demiral, düzenlenen basın toplantısında çeşitli açıklamalar yaptı.

MORAL VE HAZIRLIK VURGUSU

Merih, “Moralimiz çok iyi. Hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Çok hazır durumdayız. Çok eğleniyoruz birlikte olmaktan dolayı. Burada olmak hepimiz için büyük şans. En iyi şekilde sahada cevap vereceğiz” şeklinde duygularını dile getirdi. Takım içindeki uyum ve motivasyonun yüksek olduğunu ifade etti.

SORUNLARA YANIT VERİLDİ

Gürcistan medyasından gelen, “İki futbolcu arasında sıkıntı olmuş. Ne düşünüyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan Demiral, “Sorunuzu tam anlamadım. Kimin arasında sorun çıkmış? Onlar herhalde öyle hayal ediyor. Kimsenin arasında bir sıkıntı yok. Hazırız. Yarın da bunu göstereceğimize eminim.” diyerek bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

GALİBİYET HIRSI VE HAZIRLIK

Son olarak, Gürcistan ile yapacakları maçın önemine değinen Merih, “Bu maç çok önemli. Bu maçın farkındayız. Galibiyetle başlamak istiyoruz. Gürcistan, Avrupa Şampiyonası dönemine göre kendisini geliştirdi ama biz de kendimizi geliştirdik. Hazırız, antrenmanlarımızı yaptık. Konsantreyiz. İnşallah yarın sahada en iyi şekilde ülkemizi temsil ederiz. Her ihtimal için hazırız. Maç maç bakıyoruz. Herkes motive. Dünya Kupası şansımız var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. İnşallah yarın en iyi şekilde başlayıp, en iyi şekilde grubu bitiririz.” ifadelerini kullandı.