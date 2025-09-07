A Milli Takımın Rakibi Polonya Oldu

POLONYA ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 2025 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalindeki rakibi, son 16 turunda Bosna Hersek’i 80-72 mağlup eden Polonya oldu. EuroBasket 2025 çerçevesinde oynanan bu zorlu mücadelede Polonya, galibiyetle çeyrek finale adını yazdırdı.

ÇEYREK FİNALDEKİ MAÇ TARİHİ

Polonya, çeyrek finalde A Milli Basketbol Takımı’nın rakibi oldu. Türkiye ile Polonya arasındaki mücadele, 9 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek. Ancak karşılaşmanın tam saati henüz belirlenmedi.

ATAMAN’DAN TEPKİLER GELDİ

Son 16 turunda İsveç ile oynanan maçın başlama saati gündem olmuştu. Ergin Ataman, FIBA’ya karşı tepkisini dile getirdi. Ataman, “Hoşuma gitmeyen bir şey var. FIBA’nın bize, grubu yenilgisiz bitiren grup lideri takıma karşı saygısızlık yaptığını düşünüyorum. Yarın saat 12.00 gibi erken bir saatte oynamak zorundayız. Bu saçmalık. 15 gündür buradayız ve eleme turundaki en önemli maçı, bir eleme maçını saat 12.00’de oynuyoruz. Herkes şunu bilsin, sabah 03.00’te oynasak bile madalya hedefimizi kimse engelleyemez.” ifadesini kullanmıştı.