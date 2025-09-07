A Milli Takımın Rakibi Polonya Oldu

POLONYA ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 2025 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde rakibi, son 16 turu karşılaşmasında Bosna Hersek’i 80-72 dahilinde mağlup eden Polonya oldu. Polonya, bu galibiyetle çeyrek finale yükselmiş oldu.

ÇEYREK FİNALDE RAKİBİMİZ POLONYA

Polonya, çeyrek finalde A Milli Basketbol Takımı’nın rakibi haline geldi. Türkiye ile Polonya arasındaki maç 9 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek. Karşılaşmanın saati henüz netlik kazanmadı.

ATAMAN’IN TEPKİSİ

Son 16 turunda İsveç ile oynanan maça dair başlama saati de tartışma konusu olmuştu. Ergin Ataman, FIBA’ya karşı tepkisini dile getirmişti. Ataman, açıklamasında “Hoşuma gitmeyen bir şey var. FIBA’nın bize, grubu zirvede bitiren grup lideri takıma saygısızlık yaptığını düşünüyorum. Yarın saat 12.00 gibi erken bir saatte oynamak zorundayız. Bu saçmalık. 15 gündür buradayız ve eleme turundaki en önemli maçı, bir eleme maçını saat 12.00’de oynuyoruz. Herkes şunu bilsin, sabah 03.00’te oynasak bile madalya hedefimizi kimse engelleyemez.” şeklinde konuşmuştu.