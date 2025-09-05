A Milli Takımlar 3’te 3 Yaptı

TÜRK SPORUNDA ZAFER HAFTASI

Bu hafta, Türk sporunda büyük bir zafer yaşandı. İki gün içerisinde üç farklı branşta mücadele eden Milli Takımlar, toplamda üç galibiyet elde etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 A Grubu’nun son karşılaşmasında çarşamba akşamı Sırbistan’ı 95-90 mağlup ederek gruptaki tüm maçlarını kazanmış oldu ve namağlup liderlik unvanını elde etti.

BASKETBOLDA SIRBİSTAN’A KARŞI İLK ZAFER

Bu maçta Alperen Şengün 28 sayı ve 13 ribaund ile öne çıkarken, takım arkadaşları Shane Larkin ve Cedi Osman da galibiyette büyük katkı sağladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı ise dün Tayland’da düzenlenen Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD’yi 3-1 yenerek tarihi bir başarıya imza attı.

FİLENİN SULTANLARI ABD’Yİ DEVİRDİ

Filenin Sultanları böylece tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi. Bu karşılaşmada Ebrar Karakurt 23 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Milliler, yarı finalde Japonya ile karşılaşacak. Türk sporunun son galibiyeti ise futbol branşından geldi.

DÜNYA KUPASI YOLUNDA GÜRCİSTAN’I GEÇTİK

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 yenerek elemelerdeki ilk 3 puanını aldı. Maçta Kerem Aktürkoğlu iki golle yıldızlaşırken, diğer golü Mert Müldür kaydetti.