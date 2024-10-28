“A Parti Kuruluş Dilekçesi Teslim Edildi”

PARTİ KURULUŞU İÇİN DİLEKÇE TESLİMİ

Ayhan Erel, parti teşkilat başkanı olarak, beraberindeki parti üyeleriyle birlikte İçişleri Bakanlığı’na partinin kuruluş dilekçesini sundu. Erel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Atatürk, 28 Ekim’de bağ evinde ‘Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz’ demişti. Biz de bundan esinlenerek partimizin kuruluşunu bugüne denk getirip, biz de şöyle diyoruz; ‘Ey büyük Türk milleti, yarın partimizi kuruyoruz. Bu parti Türk milletinin kem talihini değiştirecek ve Türk devletinin üzerindeki kara bulutlar üzerine bir güneş gibi doğacak.” şeklinde konuştu.

PARTİ ADI VE GELECEK HEDEFLER

Partinin isminin üzerinde bazı yorumlar yapıldığını belirten Erel, “Kısa adı A Parti, uzun adıyla Anahtar Parti. Milletimiz isme takılmasın. Biz yapacağımız icraatlarla Türk milletinin problemlerini çözerek, Allah’ın izniyle çok kısa bir sürede Türkiye’deki öncelikle muhalefet boşluğunu, akabinde zamanında veya erken yapılacak bir seçimde de var olan iktidar boşluğunu doldurarak, Türk milletiyle birlikte devletimizi güçlü, milletimizi mutlu kılacağız.” dedi.

BÜYÜK BİR HEYECAN VAR

Erel, Türkiye’nin dört bir yanından gece yarısından itibaren Ankara Ticaret Odası’na gelen insanların gözlerindeki ışıltıdan ve heyecanından büyük bir dip dalga olduğunu anladıklarını söyledi. “Gerçekten çok büyük dip dalga var. Bu dip dalga 1983’teki Anavatan, 2001’deki AK Parti dip dalgasını da geride bırakacak şekilde gerçekten şiddetli bir şekilde geliyor.” ifadesini kullandı.

PROBLEMLERİ ÇÖZME VİZYONU

Erel, milletin karamsar olmaması gerektiğini vurgulayarak, “Olmayan ekonomi ve erozyona uğrayan akıl, ahlak ve adaletle bu problemlerin tamamını inşallah bu liyakatli, şöhretsiz kadrolarla çözeceğiz. Milletimizin gözü aydın olsun. Çünkü bu partiyi millet kurdu. Türkiye’nin 20 ilinde teşkilatlar kuruldu. Diğer illerde de teşkilatlar hazır.” dedi. Erel, partilerinin Türk milletine, yüce Türk devletine ve Türk siyasi hayatına hayırlı olmasını diledi ve “Yüce Türk milletine saygılar sunuyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.