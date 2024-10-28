“A Parti’nin Kuruluş Dilekçesi Teslim Edildi”

PARTİ KURULUŞU İÇİN DİLEKÇE VERİLDİ

A Parti Teşkilat Başkanı Ayhan Erel ve beraberindeki parti üyeleri, İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçesini sundu. Bakanlık önünde bir açıklama yapan Erel, “Atatürk, 28 Ekim’de ‘Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz’ demişti. Biz de bundan esinlenerek partimizin kuruluşunu bugüne denk getirip, biz de şöyle diyoruz; ‘Ey büyük Türk milleti, yarın partimizi kuruyoruz. Bu parti, Türk milletinin kem talihini değiştirecek ve Türk devletinin üzerindeki kara bulutlar üzerine bir güneş gibi doğacak.” şeklinde ifadeler kullandı.

PARTİ İSMİ ÜZERİNE YORUMLAR

Partinin adı üzerine bazı yorumların yapıldığını dile getiren Erel, “Kısa adı A Parti, uzun adıyla Anahtar Parti. Milletimiz isme takılmasın. Biz yapacağımız icraatlarla Türk milletinin problemlerini çözerek, Allah’ın izniyle çok kısa bir sürede Türkiye’deki öncelikle muhalefet boşluğunu, akabinde zamanında veya erken yapılacak bir seçimde de var olan iktidar boşluğunu doldurarak, Türk milletiyle birlikte devletimizi güçlü, milletimizi mutlu kılacağız.” dedi.

BÜYÜK BİR DESTEK VAR

Erel, birçok kesimden destek gördüklerini vurgularken, “Bunu, Türkiye’nin dört bir yanından gece yarısından itibaren akın akın Ankara Ticaret Odası’na gelen insanların gözlerindeki ışıltıdan, heyecanından görmekteyiz. Gerçekten çok büyük dip dalga var. Bu dip dalga 1983’teki Anavatan, 2001’deki AK Parti dip dalgasını da geride bırakacak şekilde gerçekten şiddetli bir şekilde geliyor. Milletimiz karamsar olmasın. Milletimizin gözü aydın olsun, çünkü bu partiyi millet kurdu.” şeklinde konuştu.

TEŞKİLAT KURULUŞLARI HIZLA DEVAM EDİYOR

“Türkiye’nin 20 ilinde teşkilatlar kuruldu. Diğer illerde de teşkilatlar hazır. Partimizin Türk milletine, yüce Türk devletine ve Türk siyasi hayatına hayırlı uğurlu olmasını diliyor, yüce Türk milletine saygılar sunuyoruz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.