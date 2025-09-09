A Şengün, EuroBasket’te Tarihe Geçti

A MİLLİ TAKIM YARI FİNALE YÜKSELDİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşarak 91-77’lik bir skorla galip geldi ve yarı finale yükseldi. Bu müsabakada, milli oyuncu Alperen Şengün, gösterdiği üstün performansla dikkat çekti. Alperen, 19 sayı, 12 ribaund ve 10 asistle triple-double yaparak oyunculuk kariyerinde önemli bir başarı elde etti.

Alperen’in bu başarılı performansı, EuroBasket tarihine adını yazdırmasını sağladı. 23 yaşındaki oyuncu, EuroBasket tarihinde triple-double yapan en genç sporcu oldu. Ayrıca, organizasyon tarihinde bu başarıyı elde eden 5. isim olarak da anıldı. Daha önce EuroBasket tarihine damga vuran Toni Kukoc, Andrei Mandache, Mateusz Ponitka ve Luka Doncic gibi isimlerin yanında yer aldı.