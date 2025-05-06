AB, ABD Eşya İçin Vergi Planlıyor

AB’NİN TICARET MÜZAKERELERİNE YANIT PLANI

Avrupa Birliği, ABD ile yapılan ticaret müzakerelerinden tatmin edici bir sonuç alınamazsa, ABD’den ithal edilen yaklaşık 100 milyar euro (113.26 milyar dolar) değerindeki mal için ek gümrük vergisi uygulamayı düşünüyor.

ÖNERİLERİN PAYLAŞILMASI VE İSTİŞARE SÜRECİ

Bloomberg’deki habere göre, konuya yakın kaynaklardan alınan bilgilere dayanarak, önerilen karşı tedbirler yarın AB üye ülkeleriyle paylaşılacak. Nihai listenin belirlenmeden önce bir aylık bir istişare süreci başlatılacak.