AB, ABD’ye Ek Vergi Getirebilir

AB’NİN YENİ GÜMRÜK VERGİSİ PLANI

Avrupa Birliği (AB), ABD ile yürütülen ticaret müzakerelerinden tatmin edici bir sonuç alınamadığında, ABD’den yapılan ithalat üzerine ek gümrük vergisi uygulamayı planlıyor. Bu yeni vergi, yaklaşık 100 milyar euro (113.26 milyar dolar) değerindeki malları kapsıyor.

TEDBİRLER PAYLAŞILACAK

Bloomberg’de yer alan verilere göre, önerilen karşı tedbirler yarın AB üyesi ülkelerle paylaşılacak. Nihai listenin belirlenmesi için bir aylık istişare süreci başlayacak. Bu süreç, AB’nin ticaret politikalarını yönlendirme hedefine yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.