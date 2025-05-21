Ab’dan Çin Lastiklerine İnceleme Başlatıldı

AVRUPA KOMİSYONU SORUŞTURMA BAŞLATTI

Avrupa Komisyonu, yaptığı son açıklamada, Çin’den gelen ithalatın haksız fiyatlarla satıldığı ve bu durumun yerli üreticilere zarar verdiği iddiaları üzerine AB lastik endüstrisinin yaptıkları resmi şikayet doğrultusunda bir soruşturma başlattığını bildirdi. Açıklamada ayrıca, “Soruşturma sonucunda AB lastik endüstrisinin Çin’den yapılan dampingli ithalat nedeniyle zarar gördüğü ya da zarar görme tehdidi altında olduğu teyit edilirse, Komisyon AB’nin menfaatine olduğu kanaatine varırsa ithalata anti-damping vergisi uygulayabilir” ifadelerine yer verildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ VE ZAMAN ÇİZELGESİ

Komisyon, kesin tedbirlerin hayata geçirilebilmesi için soruşturmayı 14 ay içinde tamamlamayı öngörüyor. Bunun yanı sıra, eğer geçici sonuçlar damperin varlığını tespit ederse, önümüzdeki sekiz ay içinde ithalata geçici anti-damping vergileri uygulama kararı alabileceği kaydedildi.