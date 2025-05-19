Ab’de Gazze Protestosu Gerçekleşti

ASKERİ OPERASYONLARLA DERİNLEŞEN KATLİAM

İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliam, dün başlatılan askeri operasyonlarla daha da derinleşiyor. Gazze’deki saldırılara karşı uluslararası alanda artan tepkiler, giderek dikkatleri üzerine çekiyor. Avrupa İnsani Forumu, bu sene dördüncü kez Brüksel’de düzenleniyor ve etkinlik, iki gün boyunca devam ediyor. Forumda, AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Gazze’deki durum hakkında konuşurken protesto edildi.

YARDIM ÇAĞRISI YAPIYORLAR

Lahbib, “Şu anda, Gazze sınırında bir tır konvoyu var. Bu tırlardaki yardımın yeterli olmayacağını biliyoruz. Gazze’ye yüzbinlerce hayat kurtarmak için binlerce kamyonluk yardım ulaştırmak istiyoruz.” diyerek durumu vurguladı. Ayrıca, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Kerem Şalom’da 29 tırın beklediğini ve içeri sokmak istedikleri 9 bin tır olduğunu belirtti. Bu yardımları ulaştırabilmek için her fırsatı değerlendireceklerini ifade etti.

Açılış panelinin sonlarına doğru, katılımcılardan biri, Lahbib konuşmasını bitirdiği sırada söz alarak, “Gazze ne olacak?” sorusunu yöneltti. Protestocu, Gazze’de yaşananların doğal bir insani felaket olarak görülmesine tepki göstererek, “İsrail Gazze’de soykırım yapıyor ve siz Lahbib, suç ortağısınız.” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.