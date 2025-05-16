AB’de Sosyal Medya İçin 15 Yaş

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN DİKKAT ÇEKEN ADIM

İspanya, Fransa ve Yunanistan, Avrupa Birliği ülkelerinde sosyal medyaya erişimin düzenlenmesi için yaş sınırı ve daha sıkı denetim önerisinde bulundu. Üç ülkenin ortak olarak hazırladığı belge, AB telekomünikasyon bakanlarının 6 Haziran’da Lüksemburg’da gerçekleştireceği toplantı öncesinde hazırlandı. Bu belge, reşit olmayan bireylerin internet risklerine karşı korunmasına yönelik tedbirler içermektedir.

ORTAK BELGE HAZIRLANDI

İspanyol basınına sızan belgedeki öneriler, AB ülkelerinde tüm internet bağlantılı cihazlar için kullanıcı yaşı doğrulama ve ebeveyn kontrol yazılımlarını içeren zorunlu mekanizmaların oluşturulmasını kapsamaktadır. Üç ülkenin bakanlıkları, sosyal medyada yaşa uygun tasarımlar gerektiren Avrupa standartlarının belirlenmesini ve ‘pop-up’lar, profil özelleştirme veya otomatik oynatılan videolar gibi bağımlılık yaratan içeriklerin minimize edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

15 YAŞ SINIRI GETİRİLECEK

İspanya, Fransa ve Yunanistan, 6 Haziran’daki toplantıda AB ülkelerinin bu konu üzerinde ortak bir karar almasını talep ediyor. Bu ülkeler, sosyal medyaya erişim için 15 yaş sınırının getirilmesini öneriyor. Reşit olmayanların sağlığı ve refahı üzerinde internet uygulamalarının tehdit oluşturduğunu savunan bu ülkeler, Avrupa Birliği içinde bu konuda acil olarak bir karar alınması gerektiğini ileri sürüyor.