ab-den-google-a-2-95-milyar-euro-ceza

REKABET İHLALİ AÇIKLANDI

AB Komisyonu, reklam teknolojisi alanında (adtech) AB rekabet yasalarını ihlal ettiği şeklindeki gerekçeyle ABD merkezli Google’a dair yürütülen soruşturmanın sona erdiğini duyurdu. Açıklamada, Google’ın kendi çevrimiçi reklam teknolojisi hizmetlerine yönelik rakiplerine öncelik tanıdığı ve bu bağlamda kural ihlalinin tespit edildiği belirtiliyor. Google’a bu durum nedeniyle 2,95 milyar Euro miktarında bir para cezası uygulandı.

YASAL TEDBİRLER ALINDI

Aynı açıklamada, AB Komisyonu’nun Google’a kendi aleyhine olan uygulamalara son verme ve reklam teknolojisi tedarik zincirindeki çıkar çatışmalarını ortadan kaldırma talimatı verdiği ifade edildi. Şirketin, bu konudaki icraatlarını 60 gün içinde resmi olarak AB’ye bildirmesi gerektiğine dikkat çekildi. 2021 yılında Google hakkında reklamlar dolayısıyla rekabet soruşturması başlatan AB, 2023 yılı itibarıyla şirketi dijital reklam faaliyetlerinde rekabet kurallarını ihlal etmekle suçlamıştı.

GEÇMİŞİMİZDEKİ SORUŞTURMALAR

AB, Google’ın 2014 yılından bu yana reklam alanında kendi hizmetlerini tercih ettirmek için pozisyonunu kötüye kullandığını öne sürüyor. Bu durumun, söz konusu hizmetlerden daha yüksek ücret talep edilmesine imkan sağladığı iddia edildi. AB, bu tür davranışların piyasadaki hâkim pozisyonun kötüye kullanılmasına yönelik yasakları ihlal ettiğini kaydetti. AB Komisyonu’nun, AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabet ihlalleri olup olmadığını denetleme yetkisine sahip olduğu biliniyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde, AB Komisyonu bu durumu sona erdiriyor ve şirketlere yüksek meblağlarda ceza uyguluyor.

TARİHİ CEZALARIN ARDINDAN

AB, geçmişte Google’a yönelik yürütülen farklı rekabet soruşturmaları sonucunda toplamda 8 milyar Euro’nun üzerinde para cezası verilmişti. Söz konusu para cezasının öncül olarak açıklanmasının planlandığı ancak bu durumun AB-ABD ticari ilişkilerine olumsuz etki yapabileceği düşüncesiyle AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic tarafından engellendiği hakkında çeşitli haberler gündeme gelmişti.