ab-den-google-a-2-95-milyar-euro-ceza

REKABET İHLALİ KAPSAMINDA SONUÇLAR

AB Komisyonu, reklam teknolojisi alanında (adtech) Avrupa Birliği rekabet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla Amerika merkezli firma Google hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Google’ın çevrim içi reklam teknolojisi hizmetlerine rakiplerine karşı öncelik tanıyarak bu kuralları ihlal ettiği belirlendi ve bu nedenle şirkete 2,95 milyar Euro miktarında bir para cezası kesildi.

CEZA VE ALINAN TEDBİRLER

Açıklamada, AB Komisyonunun Google’a, kendi lehine olan avantajlı uygulamalara son verme ve reklam teknolojisi tedarik zincirindeki çıkar çatışmalarını ortadan kaldırma talimatı gönderdiği vurgulandı. Ayrıca, şirketin bu konuda alması gereken önlemleri 60 gün içerisinde resmi olarak AB’ye bildirmesi gerektiği ifade edildi. 2021 yılında, Google’a yönelik reklamlar nedeniyle rekabet soruşturması başlatan AB, 2023 yılında şirketin dijital reklam faaliyetlerinde kuralları ihlal ettiğini dile getirmişti.

GEÇMİŞTEKİ İDDİALAR VE CEZALAR

AB, Google’ın 2014 yılından itibaren reklam pazarlarında ve seçimlerinde kendi hizmetlerinin lehine konumunu kötüye kullandığını iddia etmiş, bu durumun şirketin sunduğu hizmetler için daha yüksek fiyatlar talep etmesine olanak tanıdığını belirtmişti. Bu tür davranışların, piyasada hakim konumun kötüye kullanılmasını yasaklayan AB kurallarını ihlal ettiği ifade edildi. AB ülkelerindeki şirketlerin sektördeki rekabete aykırı davranışlarını denetleme yetkisi, AB Komisyonuna aittir. Komisyon, rekabete zarar verecek durumları tespit ettiğinde, bu duruma son verme yetkisine ve yüksek para cezaları uygulama yetkisine sahiptir.

TİCARET İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER

AB, geçmişte Google’a yönelik çeşitli rekabet soruşturmaları sonucunda toplamda 8 milyar Euro’nun üzerinde para cezası uygulamıştı. Söz konusu para cezasının duyurulmasının daha önce planlandığı ancak AB-ABD ticari ilişkilerine zarar vermemek adına AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic tarafından engellendiğine dair haberler ortaya çıkmıştı.