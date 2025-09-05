ab-den-google-a-2-95-milyar-euro-ceza

YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMANIN TAMAMLANMASI

AB Komisyonu, reklam teknolojisi sektöründe (adtech) AB rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD merkezli firma Google’a yönelik yürütülen soruşturmayı tamamladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Google’ın kendi çevrim içi reklam teknolojisi hizmetlerine rakiplerine karşı haksız avantaj sağlayarak kural ihlalinde bulunduğu belirleniyor ve bu sebeple firmaya 2,95 milyar Euro para cezası kesildiği ifade ediliyor. Ayrıca AB Komisyonu, Google’a kendi lehine uyguladığı tercihleri sona erdirme ve reklam teknolojisi tedarik zincirindeki çıkar çatışmalarını ortadan kaldırma talimatı verdi. Şirketin, bu konuda alacağı önlemleri 60 gün içinde resmi olarak AB’ye bildirmesi gerektiği vurgulandı.

REKABET SORUŞTURMASININ SEBEPLERİ

AB, reklamlar nedeniyle Google hakkında rekabet soruşturmasını 2021’de başlatmış, 2023’te ise şirketi dijital reklam faaliyetlerinde rekabet kurallarını ihlal etmekle suçlamıştı. Google’ın 2014’ten bu yana reklam pazarlarında ve seçimlerinde kendi hizmetlerinin tercih edilmesi için konumunu kötüye kullandığı iddia ediliyor. Bu durumun, şirketin sunduğu hizmetlerden daha yüksek ücret almasına olanak sağladığı ve AB’nin, piyasada hakim konumun kötüye kullanılmasını yasaklayan kurallarına aykırı olduğu belirtiliyor.

DENETLEME VE CEZA UYGULAMALARI

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı uygulamalarla ilgili denetleme yetkisi AB Komisyonu’na ait. Komisyon, yürüttüğü soruşturmalar sonucunda rekabete zarar veren durumların tespit edilmesi halinde, bu durumu sonlandırıyor ve şirketlere ağır para cezaları uyguluyor. Geçmişte AB, Google’a çeşitli rekabet soruşturmaları sonucunda toplam 8 milyar Euro’dan fazla para cezası vermişti. Ayrıca, söz konusu cezanın daha önce açıklanmasının planlandığı ancak bunun AB-ABD ticari ilişkilerine zarar verme ihtimali nedeniyle AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic tarafından engellendiği yönünde bilgiler yer alıyor.