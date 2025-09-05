AB’den Google’a 2,95 Milyar Euro Cezası

AB KOMİSYONU GOOGLE’A CEZA KESTİ

AB Komisyonu, ABD merkezli firma Google hakkında reklam teknolojisi sektöründe (adtech) AB rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yürütülen soruşturmanın sona erdiğini duyurdu. Açıklamada, Google’ın kendi çevrim içi reklam teknolojisi hizmetlerini rakiplerine göre avantajlı konuma getirerek kural ihlalinde bulunduğu tespit edildi ve bu nedenle şirkete 2,95 milyar Euro para cezası kesildiği belirtildi. Ayrıca, AB Komisyonu’nun Google’a kendi lehine uyguladığı tercih uygulamalarını durdurması ve reklam teknolojisi tedarik zincirindeki çıkar çatışmalarını ortadan kaldırması için emir gönderdiği ifade edildi. Google’ın bu konuda gerekli adımları 60 gün içinde resmen AB’ye iletmesi gerektiği vurgulandı.

REKABET SORUŞTURMASININ NEDENİ

AB, Google’a yönelik reklamlarla ilgili rekabet soruşturmasını 2021 yılında başlatmış ve 2023 yılında şirketi dijital reklam faaliyetleri kapsamında rekabet kurallarını ihlal etmekle suçlamıştı. Google’ın 2014 yılından bu yana reklam piyasalarında ve seçimlerinde kendi hizmetlerinin öncelikli olarak tercih edilmesi için pozisyonunu kötüye kullandığı ve bunun şirketin sunduğu hizmetlerden daha yüksek ücret almasına olanak sağladığı iddia edilmekteydi. AB, bu tür davranışların piyasadaki hakim durumu kötüye kullanmayı yasaklayan kuralları ihlal ettiğine dikkat çekti.

AB KOMİSYONUNUN DENETİM YETKİSİ

AB ülkelerinde faaliyet gösteren işletmelerin rekabete aykırı durumlarının denetlenmesi yetkisi AB Komisyonuna aittir. Bu komisyon, yürütülen soruşturmalarda rekabet ihlali olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumlar tespit edildiği takdirde, AB Komisyonu bu durumu sona erdiriyor ve ilgili şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor. Daha önce de, AB, Google’a farklı rekabet soruşturmaları sonucunda 8 milyar Euro’nun üzerinde para cezası vermişti. Söz konusu cezanın daha önceden duyurulması planlanmıştı ancak AB-ABD ticari ilişkilerine zarar verebileceği endişesiyle AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic tarafından engellendiği yönünde bilgiler bulundu.