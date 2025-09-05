AB’den Google’a Rekor Ceza: 2,95 Milyar Euro

SONUÇLANDIRILAN SORUŞTURMA

AB Komisyonu, reklam teknolojisi alanında (adtech) uygulanan AB rekabet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla ABD merkezli firma Google’a yönelik yürütülen soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Google’ın kendi çevrim içi reklam teknolojisi hizmetlerine rakip firmalara karşı haksız avantaj sağladığı belirlenmiş ve bu nedenle 2,95 milyar Euro para cezası verildiği kaydedildi.

YAPTIRIMLAR VE ZAMANAŞIMI

Açıklamada, AB Komisyonunun Google’a, kendi yanlı tercih uygulamalarına son verme ve reklam teknolojisi tedarik zincirindeki çıkar çatışmalarını giderme talimatı gönderdiği belirtildi. Şirketin, bu konudaki eylemlerini önümüzdeki 60 gün içinde resmi olarak AB’ye bildirmesi gerektiği ifade edildi. AB, 2021 yılında Google’a yönelik reklamlar sebebiyle başlattığı rekabet soruşturmasını, 2023’te firma aleyhine dijital reklam etkinliklerinde rekabet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla genişletti.

REKABET KURALLARININ İHLALLERİ

AB, Google’ın 2014 yılından bu yana reklam piyasalarında kendi hizmetlerinin tercih edilmesini sağlamak amacıyla konumunu kötüye kullandığını ve bu durumun, şirketin sunduğu hizmetlerden daha yüksek fiyatlar almasına olanak tanıdığını iddia ediyor. Bu tür davranışların, piyasalarda hakim pozisyonun kötüye kullanılmasını yasaklayan AB kurallarına aykırı olduğu vurgulanıyor.

DENETLEME VE CEZA UYGULAMALARI

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı durumlar olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonuna aittir. Komisyon, rekabeti olumsuz etkileyebilecek durumları değerlendiriyor ve tespit edilen ihlallerde son verecek şekilde hareket ederek şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor. Daha önce Google’a uygulanan çeşitli rekabet soruşturmaları sonucunda toplamda 8 milyar Euro’nun üzerinde para cezası verilmişti.

GEÇİCİ ENGELLEME TALEPLERİ

Plana göre açıklanması beklenen cezanın, AB-ABD ticari ilişkilerine zarar verebileceği gerekçesiyle AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic tarafından askıya alındığına dair haberler gündeme geldi.