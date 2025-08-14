Ab’den İsrail’e tepki geldi

AB’DEN YERLEŞİM PLANINA TEPKİ

Avrupa Birliği, aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in Doğu Kudüs’teki “E1” adlı yasadışı yerleşim yeri için onay verme açıklamasına karşı bir duyarlılık gösterdi.

KANUN DIŞILIĞI UÇUŞTA

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail’in bu yerleşim planının uluslararası hukukla bağdaşmadığını ifade ederek, İsrailli yetkililere bu planı durdurmaları gerektiğini söyledi. Kallas, “İsrailli yetkililerin E1 yerleşim planına devam etme kararı iki devletli çözümü daha da zayıflatırken, uluslararası hukukun da ihlali anlamına gelmektedir. AB, İsrail’e yerleşim inşaatlarını durdurması yönündeki çağrısını yineliyor” diyerek duruma dikkat çekti.

E1 PROJESİ BÜYÜYOR

İsrail, Batı Şeria’daki bölgeleri ayrıştırmayı ve Kudüs’ü dört bir yandan Filistin topraklarından koparmayı hedeflediği “E1” projesi çerçevesinde toplamda 3 bin 401 yasa dışı konut inşa etmeyi planlıyor.