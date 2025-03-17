AB’den Rusya Hakkında Yeni Açıklama

ATEŞKES BEKLEYİŞİ

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda ‘ateşkes’ kararı beklenirken, tarafların yaptığı açıklamalar Avrupa tarafından dikkatle izleniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, ateşkese olumlu yaklaştığını ifade ederken, Rus lider Putin, ateşkesi desteklediklerini ancak üzerinde tartışılması gereken konular bulunduğunu belirtiyor.

UKRAYNA’YA YARDIM PAZARLIKLARI

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel’de gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından bir basın toplantısı düzenledi. Kallas, toplantıda Ukrayna’ya destek, Orta Doğu’daki gelişmeler ve ABD ile olan ilişkilerin değerlendirildiğini aktardı. Ayrıca, Kiev’e 40 milyar euro değerinde savunma yardımı sağlanması üzerine AB içinde geniş bir destek olduğunu, yardım paketine dair tartışmaların sürdüğünü vurguladı.

RUSYA’NIN BARIŞ İSTEĞİNE DAİR GÖRÜŞLER

Toplantıda yer alan tüm bakanlar, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde 11 Mart’ta düzenlenen Ukrayna-ABD toplantısının sonuçlarını olumlu karşıladı. Kallas, “Şu anda gördüğümüz şey Rusya’nın gerçekten barış istemediği. Ayrıca masanın etrafında anlaşmaya varılan şey Rusya’ya gerçekten güvenilemeyeceği oldu” dedi.